Льготы для многодетных семей обсудили на встрече в ДК «Яуза» в Мытищах

Во Дворце культуры «Яуза» прошла встреча обладательниц знака «Материнская слава». Его получают семьи, в которых воспитывают более пяти детей. На мероприятии обсудили льготы для многодетных и другие темы.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая поздравила мам с наступающим Днем матери.

«Видеть детскую улыбку — это огромное счастье, это стимул к новым свершениям. Вы на своем опыте знаете, что это такое», — подчеркнула Юлия Олеговна.

Депутат Московской областной Думы Михаил Мурзаков и председатель Совета депутатов в Мытищах Андрей Гореликов отметили, что роль мужчины велика в жизни многодетной семьи. Отец — опора и фундамент для детей и жены.

Участники встречи обсудили меры поддержки многодетных семей. В частности, они рассмотрели критерии, по которым женщина может получить знак «Материнская слава».

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