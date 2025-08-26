Льготникам Подмосковья напомнили способ оформить социальную карту

Социальная карта — одна из самых востребованный мер поддержки в Подмосковье. Воспользоваться ей могут пенсионеры, многодетные семьи, ветераны труда, инвалиды и дети-сироты. Льгота дает право на бесплатный проезд в общественном транспорте во всем регионе, скидки и другие возможности.

«С начала года социальные карты оформили 170 тысяч жителей Подмосковья. Сегодня ими пользуются 2,3 млн человек — это рекорд», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Получение соцкарты остается наиболее востребованной опцией среди других цифровых услуг. Для ее оформления нужно лишь проверить автоматическое заявление, некоторым льготникам придется заполнить форму самостоятельно.

Чтобы подтвердить льготу или получить другие услуги, например, пройти курс реабилитации, достаточно приложить карту к считывателю.

В Минсоцразвития Подмосковья напомнили, что оформить, перевыпустить, перекодировать или заблокировать социальную карту можно через региональный портал госуслуг.