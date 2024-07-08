Льготная ипотека позволила приобрести жилье фельдшеру из Мытищ

Фельдшер скорой медицинской помощи Глеб Запевалов из Мытищ приобрел жилье для своей семьи благодаря программе «Социальная ипотека». Новый дом находится в пешей доступности от работы.

В Министерстве жилищной политики Подмосковья рассказали, что Глеб Запевалов работает на Железнодорожной подстанции Московской областной станции скорой медицинской помощи. Его стаж превышает пять лет.

«Когда человеку становится плохо, наша бригада первой приходит на помощь. За практику встречал много сложных, экстренных случаев. Помогая людям, понимаешь, что все не зря», — рассказал специалист.

Раньше Запеваловы жили в съемной квартире, но с рождением ребенка остро встал вопрос о собственном жилье. Помогла программа «Социальная ипотека», благодаря которой фельдшер смог приобрести «двушку» около работы, детского сада и школы. Семья уже справила новоселье.

Реализация программы «Социальная ипотека» продолжается в Подмосковье. В этом году первыми получателями сертификатов на покупку жилья стали специалисты сферы здравоохранения и учителя, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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