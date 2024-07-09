Льготная ипотека помогла с жильем еще одному ученому из Дубны

Михаил Порошин из Дубны стал обладателем собственной квартиры благодаря программе «Социальная ипотека». Молодой ученый работает в Федеральном научном центре гигиены имени Эрисмана.

В Министерстве жилищной политики Подмосковья рассказали, что с профессией Михаил определился еще в детстве.

«В начальной школе родители купили мне микроскоп. Тогда я окончательно сделал свой выбор в пользу науки. У меня очень интересная работа, тут нет шаблонов. Постоянно приходится искать нестандартные подходы в решении задач», — говорит ученый.

О социальной ипотеке ему рассказали в отделе кадров. Начал предметно разбираться в деталях, понял, что подходит по параметрам. Решил попробовать.

Сейчас Михаил с женой и ребенком уже переехали в «евродвушку» в новом доме. По словам ученого, в районе хорошо развита инфраструктура, удобная транспортная доступность.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Реализация программы «Социальная ипотека» продолжается в Подмосковье. В этом году первыми получателями сертификатов на покупку жилья стали специалисты сферы здравоохранения и учителя, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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