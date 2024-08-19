Льготная ипотека помогла неонатологу из Балашихи приобрести жилье

Неонатолог Кристина Пикалова приобрела квартиру рядом с работой благодаря программе «Социальная ипотека». Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Врач работает в Балашихинском родильном доме.

«У меня совершенно особенная сфера. Я работаю с самыми маленькими пациентами — с новорожденными. Общаюсь с молодыми мамами, разделяю их радость», — рассказала Кристина.

В Подмосковье Пикалова снимала жилье. Узнав от коллег о региональной программе улучшения жилищных условий, подала документы.

«Я уже живу в своей собственной „однушке“. Выбрала квартиру на вторичном рынке сразу с хорошим ремонтом. Дом находится рядом с роддомом. Это необыкновенное счастье — идти с работы к себе домой», — говорит врач.

Реализация программы «Социальная ипотека» продолжается в Подмосковье. В этом году первыми получателями сертификатов на покупку жилья стали специалисты сферы здравоохранения и учителя, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».