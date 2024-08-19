Льготная ипотека помогла неонатологу из Балашихи приобрести жилье

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Неонатолог Кристина Пикалова приобрела квартиру рядом с работой благодаря программе «Социальная ипотека». Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Врач работает в Балашихинском родильном доме.

«У меня совершенно особенная сфера. Я работаю с самыми маленькими пациентами — с новорожденными. Общаюсь с молодыми мамами, разделяю их радость», — рассказала Кристина.

В Подмосковье Пикалова снимала жилье. Узнав от коллег о региональной программе улучшения жилищных условий, подала документы.

«Я уже живу в своей собственной „однушке“. Выбрала квартиру на вторичном рынке сразу с хорошим ремонтом. Дом находится рядом с роддомом. Это необыкновенное счастье — идти с работы к себе домой», — говорит врач.

Реализация программы «Социальная ипотека» продолжается в Подмосковье. В этом году первыми получателями сертификатов на покупку жилья стали специалисты сферы здравоохранения и учителя, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ефимов: монолитные работы на станции «Вавиловская» Троицкой линии метро практически завершили

Военный призыв вернется в Хорватию. Европа готовится к войне?

Гоночные велосипеды не устояли перед хакерами. Жизни спортсменов теперь под угрозой?

Олигархия и обезжиривание. Харрис нашла способ нажиться на бедных американцах

Самурай ушел, не прощаясь. Ален Делон — одинокий до конца

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте