Льготная ипотека помогла инженеру в Королеве приобрести жилье

Еще один ученый из Королева приобрел собственное жилье благодаря программе «Социальная ипотека». Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Артем Зарганаев работает инженером в «Лаборатории инновационных технологий». По словам обладателя сертификата, его всегда увлекал процесс исследования.

«Перед тем как что-то внедрять в производство, сначала технологию отрабатывают в лабораториях. Затем только масштабируют. Это очень интересно — создавать в небольшом количестве вещество, которому предстоит запуск в массовом объеме», — говорит он.

Семья Зарганаевых жила в квартире от предприятия. Принять участие в программе «Социальная ипотека» Артем решил по примеру своих коллег.

«Мы выбрали евродвушку в новом доме с очень хорошим ремонтом. Все было готово, пришлось докупать только бытовую технику. Кухня, столы, диваны, кровати — все уже было. И при этом очень удачное место: рядом вся необходимая инфраструктура и удобная транспортная доступность», — рассказал инженер.

Реализация программы «Социальная ипотека» продолжается в Подмосковье. В этом году первыми получателями сертификатов на покупку жилья стали специалисты сферы здравоохранения и учителя, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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