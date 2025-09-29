«Лежачий полицейский» установят на Парковой улице в Лыткарине

В округе власти активно взаимодействуют с жителями, оперативно реагируя на их обращения и решая проблемы, касающиеся благоустройства и безопасности. Очередным подтверждением этому стал открытый выездной прием граждан, состоявшийся в первом корпусе гимназии № 4, расположенной в квартале 3А, доме 11.

В ходе приема жители имели возможность лично обратиться с вопросами и предложениями, касающимися различных сфер городской жизни. Одной из посетительниц приема стала жительница дома 30/24 на Парковой улице Евгения Сорокина, которая обратилась к представителям власти с просьбой установить искусственную неровность на дворовой территории у магазина. Женщина выразила обеспокоенность по поводу безопасности дорожного движения в этом районе.

«Там нет сферического зеркала и искусственной неровности. Это создает аварийную ситуацию», — сообщила Евгения Сорокина.

На обращение Евгении Сорокиной отреагировал заместитель главы округа Максим Новиков и сообщил, что обращение принято в работу и в течение месяца будет установлена искусственная неровность.