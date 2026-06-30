Брендированные автобусы Мострансавто «Лето в Подмосковье» вышли на маршруты

Летом жители и гости Московской области часто отправляются на прогулки и экскурсии по региону. В этом сезоне Мострансавто вновь участвует в проекте «Лето в Подмосковье». На маршрутах уже работают сорок автобусов большого класса, оформленных в фирменном стиле проекта.

Автобусы украшены тематической оклейкой, а в салонах размещены информационные плакаты. Проект «Лето в Подмосковье» объединяет культурные, спортивные и туристические события летнего сезона в регионе.

На туристическом портале «Путеводитель по Подмосковью» можно ознакомиться с маршрутами по Московской области, программой летних мероприятий и информацией о музеях, парках, усадьбах и других туристических объектах.

Брендированные автобусы работают на городских, пригородных и междугородных маршрутах. В пресс-службе Мострансавто отметили, что такие проекты помогают жителям и гостям региона открывать для себя Подмосковье и планировать поездки по области. Развитая маршрутная сеть Мострансавто позволяет добраться до многих городов, парков, музеев и других мест отдыха на общественном транспорте.