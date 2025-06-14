Летный экземпляр нового ракетного двигателя разработали в Химках

Летный экземпляр нового ракетного двигателя РД0124МС разработали конструкторы бюро химавтоматики НПО «Энергомаш». Он предназначен для использования в составе перспективной ракеты-носителя «Союз-5».
Двигатель спроектирован в цифровой среде, что значительно упростило производственный процесс. Он работает на топливе «нафтил + жидкий кислород» и имеет рекордный удельный импульс тяги — 361 единицу.
Конструкция включает два блока с диагонально расположенными камерами сгорания. Система управления обеспечивает качание камер в двух плоскостях, а также возможность продолжения работы даже при отключении одного из блоков. Общая тяга агрегата составляет 60 тонн.
Новый ракетный двигатель прошел контрольно-технологические испытания. Ученые подтвердили соответствие заявленным характеристикам. Испытания проводились в штатных условиях, все параметры соответствовали нормативам. В течение года планируется завершить доводочные испытания, по итогам которых двигатель будет готов к первому полету в составе ракеты «Союз-5».
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