Летный экземпляр нового ракетного двигателя разработали в Химках

Летный экземпляр нового ракетного двигателя РД0124МС разработали конструкторы бюро химавтоматики НПО «Энергомаш». Он предназначен для использования в составе перспективной ракеты-носителя «Союз-5».

Двигатель спроектирован в цифровой среде, что значительно упростило производственный процесс. Он работает на топливе «нафтил + жидкий кислород» и имеет рекордный удельный импульс тяги — 361 единицу.

Конструкция включает два блока с диагонально расположенными камерами сгорания. Система управления обеспечивает качание камер в двух плоскостях, а также возможность продолжения работы даже при отключении одного из блоков. Общая тяга агрегата составляет 60 тонн.