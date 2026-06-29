Летняя творческая смена для детей завершилась в Воскресенске

Закрытие лаборатории «Да — мечте» состоялось в доме культуры поселка Хорлово. Каждый день был наполнен событиями, которые запомнятся юным участникам надолго.

В начале недели ребята вместе с педагогами почтили память героев на мероприятии ко Дню памяти и скорби. Во вторник играли в лазертаг, проявив ловкость, смекалку и умение работать в команде. В среду посетили с экскурсией Школу ремесел в Коломне, где под руководством мастеров попробовали себя в разных ремеслах, узнали секреты старинных техник и создали собственные изделия на память.

Четверг посвятили подготовке к завершению смены: занятия по вокалу и хореографии. В пятницу состоялся отчетный концерт, на котором подвели итоги творческой смены.

Ребята показали номера и порадовали зрителей яркими выступлениями. Особой частью концерта стало вручение сертификатов участникам. Каждый ребенок получил документ, подтверждающий его вклад и старания, а вместе с ним — слова благодарности и поддержки от педагогов и организаторов.

Летняя творческая лаборатория подарила детям не только новые знания и умения, но и верных друзей, яркие впечатления и веру в собственные силы.