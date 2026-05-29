Летняя спартакиада среди детских дворовых команд началась в Мытищах

25 мая на стадионе «Торпедо» прошли первые этапы Летней спартакиады среди детских дворовых команд. Организатором соревнований выступил Центр физической культуры и спорта «Мытищи».

Соревнования провели специалисты отдела физкультурно-массовой работы. Команды участвовали в стрельбе из пневматической винтовки, дартсе и городошном спорте. За победу боролись более 50 участников в составах семи команд.

В соревнованиях по городошному спорту и стрельбе показала лучший результат команда «Ультра», а в дартсе самыми меткими оказались ребята из команды «Биг Бен».

Всего за сезон проведут турниры по 10 видам спорта. Спартакиада продлится все лето, победителей ждут медали.

«Юные спортсмены — это наша гордость. Уверена, в будущем они не раз поднимутся на главную ступень пьедестала», — отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.