Летняя спартакиада детских дворовых команд завершилась в Мытищах

В Мытищах завершилась традиционная Летняя спартакиада среди детских дворовых команд, организованная Центром физической культуры и спорта «Мытищи». Соревнования проходили с 26 мая по 27 августа и объединили 7 команд — 150 человек (136 юношей и 14 девушек) 2011 года рождения и моложе, которые соревновались в десяти спортивных дисциплинах.

Финальный день спартакиады состоялся на стадионе пляжных видов спорта в парке Мира. В этот день прошли соревнования по пляжному футболу, по итогам которых первое место заняла команда «Биг Бен» (инструктор Н. А. Головин), второе — «Ультра» (инструктор М. С. Громов), третье — «Порту» (инструктор С. В. Шаронов).

В общекомандном зачете победителем стала команда «Реальные кабаны» (инструктор А. В. Сорокин), завоевавшая переходящий Кубок Летней спартакиады. Второе место заняла команда «Биг Бен» (инструктор Н. А. Головин), третье — «Олимпик» (инструктор Е. И. Стогов).

В церемонии награждения принял участие председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов, который подчеркнул, что подобные соревнования не только способствуют укреплению здоровья, но и объединяют ребят между собой. Капитаны и инструкторы команд получили заслуженные награды, а самые активные участники были отмечены почетными грамотами.

Летняя спартакиада в Мытищах стала важным событием для юных спортсменов, предоставив им возможность проявить свои навыки, получить соревновательный опыт и укрепить командный дух. Организаторы планируют продолжить проведение спартакиады и в следующем году, расширяя ее программу и привлекая новых участников.