Летняя программа «Спорт в каждый двор» завершилась в Подольске

В Подольске завершилась программа «Спорт в каждый двор», которая проходила этим летом. Спортсмены из секции по воздушно-силовой атлетике спортивной школы олимпийского резерва «Лидер» провели свои последние тренировки для юных жителей города на восьми адресах, включая улицы Веллинга, Кирова, Клемента Готвальда и микрорайон Климовск.

В ходе мероприятия ребята активно занимались физической подготовкой: подтягивались, отжимались и приседали. Особенно ярким моментом стал традиционный мастер-класс по воркауту, который привлек внимание маленьких участников. В эти выходные в спортивных встречах приняло участие около 100 человек, и каждому из них вручили сладкие призы.

Занятия прошли в последний раз в первый день осени благодаря проекту губернатора Московской области Андрея Воробьева «Лето в Подмосковье».

Мероприятия проводились практически каждую неделю в различных микрорайонах округа, создавая активную и здоровую атмосферу для подрастающего поколения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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