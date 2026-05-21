Свыше 820 тысяч жителей Подмосковья присоединились к «Активному долголетию»

Проект «Активное долголетие», запущенный по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, продолжает набирать популярность среди жителей региона. С наступлением теплого времени года в рамках проекта вновь стартует летняя программа, предлагающая сотни тысяч участников новые возможности для активного отдыха и общения.

Министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин подчеркнул значимость проекта: «С момента запуска проекта „Активное долголетие“ он доказал свою востребованность: количество участников выросло в десятки раз. Наша задача — сделать так, чтобы каждый пенсионер Подмосковья мог провести это лето не на скамейке, а с пользой для души и тела. Проект развивается, количество участников превысило 820 тысяч, и мы не собираемся останавливаться — впереди новые форматы и яркие события».

В Министерстве социального развития уточнили, что в регионе открыто 68 специализированных клубов, где пенсионеры могут бесплатно заниматься физкультурой, творчеством и осваивать новые навыки. Летом основная активность перемещается на уличные площадки — в парки и скверы.

Летний сезон проекта отличается особой насыщенностью. Программа смещается из закрытых помещений на природу, где участников ждут десятки новых активностей. В этом году сделан акцент на оздоровительных практиках под открытым небом, пеших и водных прогулках, а также на мастер-классах и культурных мероприятиях.

Участниками «Активного долголетия» могут стать женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Записаться в клубы и на летние мероприятия можно на официальном портале проекта.