Летняя областная спартакиада сотрудников ГАИ прошла в Красногорске

Помериться силами и ловкостью съехались лучшие представители профессии из всех уголков Подмосковья. В ходе торжественной части наградили отличившихся сотрудников и ветеранов. Им вручили медали, почетные грамоты и благодарственные письма — за высокий профессионализм, психологическую выдержку и умение сохранять человеческое отношение к людям даже в самых сложных ситуациях.

Затем началась спортивная борьба. Сержанты, лейтенанты, капитаны — несколько сотен сотрудников — соревновались в различных дисциплинах. Участники бегали эстафету, подтягивались на перекладине, тягали гири. Самым зрелищным и захватывающим стало командное соревнование по перетягиванию каната. Эмоции зашкаливали, никто не хотел уступать сопернику.

Спартакиада на стадионе «Зоркий» продолжалась до самого вечера. По доброй традиции победителям и призерам вручили кубки, медали и ценные подарки. Но, безусловно, главным призом для всех стал заряд бодрости и отличного настроения. Завершились соревнования праздничным концертом.