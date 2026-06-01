Летний театр восстановят в ходе благоустройства в Люберцах

В поселке Малаховка городского округа Люберцы завершаются работы по благоустройству Летнего парка. Объект обновляют в рамках региональной программы при поддержке правительства Московской области.

В парке уже выполнен основной объем работ по созданию новой инфраструктуры. Здесь проложили сеть пешеходных дорожек, оборудовали детскую и спортивную зоны, установили площадку для выгула собак и памп-трек. На территории также смонтировали опоры освещения и камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион». Проведено озеленение пространства.

Сейчас специалисты завершают отделку арт-объекта «Летний театр». Его внешний облик восстановлен по архивным эскизам утраченного театра 1911 года. В состав комплекса войдут крытая сцена, помещения для артистов и амфитеатр для зрителей.

«На завершающем этапе находятся работы по обшивке арт-объекта Летний театр. Проект разработан по сохранившимся эскизам утраченного Летнего театра 1911 года с максимальным отражением первоначального вида театра. Арт-объект включает крытую сцену с помещениями под гримерки, а также амфитеатр с посадочными местами для проведения мероприятий», — отметил и. о. заместителя главы городского округа Люберцы Геннадий Голованов.

Завершение работ и открытие обновленного Летнего парка для жителей запланировано на июнь 2026 года. После ввода объекта в эксплуатацию территория станет одной из новых точек отдыха в округе.

В администрации округа напомнили, что в этом году также планируется благоустроить еще несколько общественных пространств и подготовить проекты для новых территорий.