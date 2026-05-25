Летний сезон в зонах отдыха Мытищ откроют 1 июня

Активная подготовка водных зон началась в городском округе Мытищи, ведь с 1 июня в округе стартует начало летнего сезона. Сотрудники администрации Мытищ проинспектировали зоны отдыха у воды.

Больше количество жителей и гостей городского округа Мытищи ежегодно приезжают для отдыха на водоемы в деревнях округа. Поэтому администрации Мытищ важно заранее подготовить эти локации, чтобы обеспечить комфорт и безопасность отдыхающих.

Четыре муниципальные зоны отдыха у воды расположены на территории городского округа Мытищи: в деревне Новоалександрово, Новосельцево, Сорокино и Подрезово. Глава Мытищ Юлия Купецкая подчеркнула, что купание в указанных местах запрещено.

Уже проведены работы по водолазному обследованию и очистке дна акватории от водных растений, коряг, стекла и камней; взяты пробы воды и песка для лабораторных исследований. Выполнена акарицидная обработка территорий всех зон отдыха. Также ведутся работы по покосу травы, покраске малых архитектурных форм и уборке мусора.

Особое внимание уделяется безопасности, поэтому в летний сезон, который длится с 1 июня по 31 августа, на всех муниципальных пляжах будут функционировать спасательные посты.