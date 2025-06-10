Летний сезон турниров по настольному теннису начнется в Истре 12 июня

Открытое командное первенство муниципального округа Истра среди мужчин и женщин по настольному теннису стартует 12 июня. Соревнования будут проходить в несколько этапов, включая финальный.

12 июня пройдет первый этап «Кубок Родного края» (лично-командный), 29 июня команды сразятся за «Кубок Н. С. Зимятова», 13 июля состоится третий командный этап, а 27 июля за приз поборются не только команды, но и соло спортсмены.

Также 22 июня проведут, в День памяти и скорби, особый турнир — Кубок Ветеранов. В нем примут участие спортсмены в возрастных категориях 50–59 лет и 60 лет и старше. Формат турнира — личное первенство.

Финал первенства запланировали на 10 августа, он будет посвящен 85-летию Дня физкультурника. Место проведения всех турниров: город Истра, улица Генерала Белобородова, дом 35, большой спортивный зал.