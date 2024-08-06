Праздник ко Всемирной неделе грудного вскармливания прошел в Видном

Всемирную неделю поддержки грудного вскармливания отпраздновали в перинатальном центре города Видное. Для будущих мам провели информативную лекцию о преимуществах грудного молока и творческие мастер-классы.

Участницами праздника стали более 30 будущих мам и недавно родивших женщин. Они узнали больше о пользе грудного вскармливания и приняли участие в фотосессии в русских народных костюмах.

«Мы хотим, чтобы мамы поняли, насколько важно и ценно грудное вскармливание для новорожденного ребенка. Такие беседы мы проводим ежедневно, но решили, что такой праздник необходим и оставит особые эмоции в душе каждой женщины», — поделилась руководитель Центра грудного вскармливания Юлия Кузьминова.

Гостями праздника также стали участницы проекта «Активное долголетие». Они провели мастер-класс по вязанию пледов.

«Вместе мы старались создать теплую атмосферу, в которой каждая мама могла почувствовать себя поддержанной и вдохновленной на новом этапе своей жизни», — поделилась одна из участниц клуба «Активное долголетие».

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