Летний период обучения начался в Росгвардии Подмосковья

В Главном управлении Росгвардии по Московской области 1 июля прошли плановые занятия по теоретической и практической подготовке личного состава. Они были направлены на повышение уровня безопасности при выполнении служебно-боевых задач.

Сотрудники и военнослужащие приняли участие в лекциях, состоявшихся в актовом зале управления. Им продемонстрировали учебный фильм, посвященный соблюдению требований техники безопасности в различных служебных ситуациях.

Особое внимание уделили соблюдению правил дорожного движения, безопасному обращению с оружием и боеприпасами, а также изучению нормативных документов, регламентирующих деятельность войск национальной гвардии России.

Практическая часть занятий прошла на специально оборудованных учебных площадках. Личный состав прошел инструктажи по оказанию первой медицинской помощи при различных травмах, характерных для летнего периода, а также повторил требования безопасности во время проведения огневой и физической подготовки.

Такие занятия проводят регулярно. Они позволяют поддерживать высокий уровень профессиональной подготовки сотрудников и военнослужащих Росгвардии, совершенствовать их практические навыки и обеспечивать готовность к выполнению служебных задач в разных условиях.