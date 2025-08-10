Летний парк в поселке Малаховка благоустроят в Люберцах к сентябрю

Преображать парк продолжают в одном из поселков городского округа Люберцы. Сейчас специалисты занимаются работой над арт-объектом «Летний театр».

Здесь почти установили конструкцию памп-трека. Сейчас строители занимаются выравниванием основания для парковых дорожек.

«Также выполняются покрасочные работы. Активно ведется возведение каркаса арт-объекта „Летний театр“. Он спроектирован по сохранившимся эскизам утраченного знаменитого театра 1911 года», — добавила исполняющая обязанности заместителя главы городского округа Люберцы Ирина Курчигина.

Кроме того, в Летнем парке появятся удобные тропинки, детская и спортивная площадки, площадка для выгула собак. Специалисты обустроят освещение, установят малые архитектурные формы и систему видеонаблюдения.

Все работы должны завершить к сентябрю. Благоустройство стало возможным благодаря госпрограмме Московской области «Формирование современной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура жизни».