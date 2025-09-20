«Летний парк» в Люберцах благоустроят в 2025 году

В Люберцах в поселке Малаховка завершается благоустройство «Летнего парка» в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» и при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева . Объект планируют открыть осенью 2025 года.

В парке обустроили детские и спортивные площадки, зоны тихого отдыха и пешеходные коммуникации. Подрядчик проложил инженерные сети, сети водоснабжения, а также обустроил ревизионные колодцы, памп-трек и площадку для выгула собак.

На данный момент продолжается монтаж металлоконструкций арт-объекта «Летний театр», спроектированного по сохранившимся эскизам утраченного Летнего театра 1911 года. Помимо этого, устанавливают опоры освещения и видеокамеры системы «Безопасный регион». Специалисты также приводят в порядок входную группу, универсальную спортивную площадку.

«У нас в округе реализуется масштабная программа благоустройства — четыре парка, три лесопарка, четыре сквера и общественное пространство. „Летний парк“ — излюбленное место отдыха у жителей и гостей Малаховки, о его благоустройстве малаховцы просили нас на выездных администрациях. И важно, что при поддержке губернатора Андрея Воробьева этот знаковый объект вошел в госпрограмму», — прокомментировал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Обновленный «Летний парк» в Малаховке планируют открыть осенью 2025 года.