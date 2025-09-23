Летний парк в Люберцах благоустроят к октябрю

Летний пар благоустроят в поселке Малаховка в Люберцах к октябрю. Там обустроят зоны отдыха, игровые и спортивные площадки, места для выгула собак и площадку для игр в баскетбол.

Как рассказали в региональном министерстве благоустройства, парк разделят на лесную и парадную зоны, чтобы сохранить уникальный облик территории. Сейчас там обустраивают дорожно-тропиночную сеть, монтируют коммуникации и ведут озеленение.

В парке появится новая сцена с амфитеатром и подсобными помещениями. Фасад оформят в виде легких деревянных конструкций, а входные и парадные зоны украсят цветниками.

На территории установят игровые площадки для детей, а также создадут места для тихого отдыха. В парке будет спортивная зона с катком и площадкой для игр в баскетбол и мини-футбол, памп-треком и зоной воркаута. Для владельцев собак будет специальная зона для выгула и дрессировки питомцев.