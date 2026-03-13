Летний парк с историческим театром благоустроят в Люберцах

В поселке Малаховка продолжается обновление Летнего парка. Работы ведутся по программе «Формирование современной городской среды» в рамках национального проекта «Инфраструктура жизни».

Строители уже завершили прокладку дорожек, смонтировали детские и спортивные комплексы, памп-трек. В парке появились опоры освещения и камеры видеонаблюдения, которые подключили к системе «Безопасный регион». Специалисты также привели в порядок входную зону.

Сейчас подрядчик занимается обшивкой каркаса арт-объекта «Летний театр». Его воссоздают по эскизам утраченного театра 1911 года.

«Мы опирались на сохранившиеся чертежи, чтобы вернуть этому месту исторический облик, — рассказал и. о. заместителя главы округа Геннадий Голованов. — Парк откроется для посетителей уже этим летом».

В планах на текущий год — благоустройство четырех общественных пространств в округе. Еще по трем объектам специалисты подготовят проектную документацию.