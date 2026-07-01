Летний квартирник прошел в парке Толстого в Химках

Масштабный летний квартирник собрал любителей живой музыки и теплой, дружеской атмосферы. Гости творческого мероприятия в парке Толстого пели вместе с артистами, знакомились и общались.

Подготовка к мероприятию заняла около двух месяцев. Организаторы преобразили пространство под открытым небом, привезли более десяти музыкальных инструментов, установили профессиональное световое оборудование и настроили мощную звуковую систему, чтобы создать яркое музыкальное сопровождение выступлений.

«Здесь главное — не масштаб сцены, а искренние эмоции, живое общение и желание проводить время вместе. Именно такие проекты делают городскую жизнь насыщеннее и интереснее», — поделился лидер Движения общественной поддержки Владислав Степушин.

Организаторы отметили, что квартирники станут доброй традицией округа. Следующая встреча любителей живой музыки запланирована уже в августе.