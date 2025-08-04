Летний культурный фестиваль прошел в Красногорске

Традиционное мероприятие «Летний вечер у реки» организовали на набережной в Павшинской пойме. Оно проходит в Красногорске третий год подряд.

Участниками фестиваля за это время стало свыше 10 тысяч человек. Перед зрителями выступили музыканты, артисты и воспитанники творческих коллективов. Это как исполнители народных песен, так и рок-музыканты и духовые оркестры.

За качественное проведение события глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков поблагодарил его организаторов.

«„Летний вечер у реки“ — это место творческого самовыражения и единения людей. В эти летние вечера формируется неповторимая атмосфера уюта и гармонии», — добавил Дмитрий Волков.

Ранее мы рассказывали о том, что День села Ильинское отметили в Красногорске. На праздничном мероприятии наградили активных жителей населенного пункта.