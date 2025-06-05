Летний «Кубок футбольных мам» пройдет 7 июня в Подмосковье

Первое летнее соревнование «Кубок футбольных мам» в этом году пройдет 7 июня на стадионе «Труд» в Подольске. Участниками турнира станут восемь команд. Старт первой игры запланирован на 9:30, сообщили в Минспорта МО.

Места проведения матчей в этом году особенные: кубок организуют в городах, сыгравших важную историческую роль в годы ВОВ при обороне столицы. Соревнования проведут в Подольске, Волоколамске, Дмитрове и Наро-Фоминске.

«Каждая наша встреча — это возможность вспомнить подвиги прошлого, передать детям любовь к истории своей Родины и вдохновлять друг друга на новые победы. Футбол объединяет, дарит радость движения и общения, воспитывая уважение к великим страницам нашей общей истории», — отметила директор подмосковного филиала АНО «Футбольные мамы» Ольга Соломатина.

В подмосковном министерстве спорта добавили, что открытие посетит участница ВОВ, председатель совета ветеранов, амбассадор ассамблеи народов России Мария Рохлина.

Ранее 360.ru писал, как прошел турнир по футболу в зале среди мам в Дубне.