Летний фестиваль молодежи пройдет в Солнечногорске 28 июня

28 июня, во Всероссийский день молодежи, на набережной озера Сенеж пройдет яркий летний фестиваль «Знай. Люби. Гордись. Приумножай». Это событие объединит разные поколения через активные и творческие мероприятия.

Гостей ждут множество мастер-классов, образовательных программ, а также возможность посетить «Маркет молодых» и насладиться музыкальными выступлениями на главной сцене. Среди приглашенных артистов — кавер-группа AZALIYA BAND и победитель шоу «Песни на ТНТ» TERRY.

С 13:00 до 19:00 будут работать интерактивные зоны. Особое внимание уделят кластеру «Гордись», посвященному 80-летию Великой Победы, где гости смогут встретиться с героями, принять участие в военизированной игре и ознакомиться с выставкой экспонатов.

«Особенно символично, что фестиваль проходит в год 80-летия Победы — это повод вспомнить подвиги предков и вместе создавать новые достижения. Приходите с друзьями, семьей или коллегами — будет здорово! Ждем вас в субботу на набережной Сенежа с 13 часов», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

К фестивалю присоединились федеральные и региональные общественные движения, которые помогут жителям реализовать социально-значимые инициативы. Мероприятие пройдет на набережной озера Сенеж с 13:00 до 21:00.