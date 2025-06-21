Летний фестиваль ГТО среди детей прошел в Химках

Фестиваль «Готов к труду и обороне» прошел в школе № 29 в Химках. Его организовал спортивный клуб «Левый берег».

В фестивале приняли участие дети от шести до 15 лет — воспитанники спортивного клуба. Они успешно прошли уличный этап — забеги на выносливость и скорость. Вторую часть провели в зале. Ребята выполнили нормативы на силу, гибкость, координацию и меткость.

Все испытания разделили по возрастных категориям. Школьники выполняли бег на 30 метров, дистанции от одного до двух километров, сгибание и разгибание рук, поднимание туловища, наклоны, прыжки в длину с места, метание мяча и упражнения на точность.

«Летний фестиваль ГТО — это возможность для ребят сдать нормы. Мы уже пятый год работаем летом и сотрудничаем с центром тестирования. Все наши педагоги имеют аккредитацию судей ГТО, поэтому мы имеем возможность принимать у детей нормативы, чтобы они зарабатывали значки», — отметила руководитель школьного спортивного клуба «Левый берег» Александра Пономарева.

Перед началом школьники прослушали лекцию, где узнали об истории создания комплекса ГТО, его значении и требованиях.

В конце ребятам вручили нагрудные знаки и памятные подарки от спортивного клуба «Левый берег». Фестиваль стал важным этапом летней спортивной программы школы и отличной возможностью приобщить детей к здоровому образу жизни.