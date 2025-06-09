Летний этап чемпионата России по дрэг-рейсингу начнется в Подмосковье 13 июня

В Раменском округе 13 и 14 июня на автодроме RDRC Racepark в Быково пройдут первые летние гонки Кубка России по дрэг-рейсингу. На трассе соберутся сильнейшие гонщики страны, которые будут бороться за победу в разных сериях.

Соревнования совпадут с большим семейным автопраздником — фестивалем «За рулем фест». Одним из главных событий станет специальный Кубок «За рулем ALL STARS», в котором могут участвовать все желающие пилоты на обычных дорожных машинах. Это направление особенно популярно и собирает много участников.

Автодром будет открыт для зрителей оба дня с 10:00 до 20:00. Помимо гонок, гостей ждут развлечения для всей семьи: экскурсии по трассе, полеты на вертолете, поездки на дрифт и дрэг-такси, выставка тюнингованных автомобилей, аттракционы, фуд-корт и многое другое.

С июня по сентябрь в Быково пройдет больше десяти крупных автоспортивных мероприятий федерального уровня, в том числе новый Суперкубок России по дрэг-рейсингу в трех классах — Pro, Street и Moto.

Напомним, ознакомиться с расписанием на сезон 2025 года и приобрести билеты можно на официальном сайте. Соревнования и фестивали проходят в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».