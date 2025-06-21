Летний детский лагерь начал работу в поселке Малаховка под Люберцами

В поселке Малаховка городского округа Люберцы на базе гимназии №46 начал работу летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Планета 46». В этом году здесь проводят каникулы 185 детей из 1–7 классов, разделенных на семь возрастных отрядов.

Программа лагеря насыщена разнообразными мероприятиями: ребята участвуют в военно-спортивной игре «Зарница», празднуют «День Нептуна», а также отправляются на экскурсии и проводят время на свежем воздухе.

Всего в городском округе Люберцы функционируют 33 лагеря с дневным пребыванием, где отдохнут более 3,5 тысячи детей в возрасте от семи до 15 лет.

Кроме того, в рамках регионального проекта «Умные каникулы» планируется охватить свыше 8,6 тысячи ребят.

Особое внимание уделяется отдыху детей участников специальной военной операции и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Для них организованы смены в подмосковном лагере «Литвиново» и на побережье Краснодарского края.