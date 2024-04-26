Летние веранды откроют в Мытищах 1 мая | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 13:16 Летние веранды откроют в Мытищах 1 мая Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Сезон летних веранд начнется в Мытищах 1 мая. Они откроются в ресторанах «Турин», «Тануки», «Spletnicy cafe», «Виват пицца» и других заведениях.

«Всего на территории региона будет размещено более тысячи веранд, в том числе на земельных участках, находящихся в частной собственности», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

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По его словам, веранды — это визитная карточка региона. С их помощью в Московской области успешно развивают гастрономический туризм.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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