Летние трудовые бригады организовали для школьников в Чехове

Чтобы школьники провели летние каникулы с пользой, молодежный центр при поддержке администрации Чехова запустил трудовые бригады на базе учреждений культуры, спорта и образования. Так ребята не только учатся экономической грамотности, но и приобретают новые навыки и знакомства.

Начальник лагеря «Солнечный город» в школе № 10 Наталья Зайченко рассказала, что этом году у них работают три бригады. Одна помогает наводить порядок на книжных полках в библиотеке, вторая — на территории учреждения. Еще один отряд вступил в ряды вожатых летнего пришкольного лагеря.

«После учебного года я захотел поработать. Из-за того, что я люблю детей, я устроился в летний школьный лагерь. Мы с детьми проводим всякие разные мероприятия, играем, занимаемся, веселимся, ходим гулять. Мне очень нравится эта работа», — поделился школьник Иван Витенберг.

Вожатые стараются максимально разнообразить пребывание детей в лагере. Не забывают и про образование — в интерактивной форме дети изучают правила безопасности, основы школьной программы.

Всего в этом году в Чехове трудоустроили свыше 500 школьников в возрасте от 14 до 18 лет.