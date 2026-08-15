Летние сборы самбистов и дзюдоистов начались в Люберцах

В Спортивной школе олимпийского резерва «Союз» проходят третьи за лето тренировочные сборы, объединившие воспитанников центра олимпийского резерва и федерации самбо городского округа Люберцы. Участники из Люберец и Дзержинского готовятся к новому сезону: среди занимающихся — четверо победителей и призеров первенства России в первом полугодии 2026 года.

Сборы организованы по трехнедельному циклу, разбитому на недельные блоки. По словам директора СДЮСШОР «Союз», депутата Совета депутатов городского округа Люберцы Виктора Худякова, каждый день включает две тренировки — утреннюю и вечернюю, а также время на восстановление, теоретические занятия и просмотр спортивных фильмов. Утром спортсмены занимаются общей физической подготовкой, вечером — тренируются на ковре.

Участница сборов Алина Алексеева рассказала, что программа включает занятия как в форме самбо, так и в формате дзюдо. По ее словам, подготовка ведется в соответствии с индивидуальными графиками соревнований: у некоторых спортсменов сезон начинается уже в августе, у других — в сентябре.

Тренировочные сборы проходят ежедневно без выходных. Спортсмены уже показывают высокие результаты на всероссийских соревнованиях, а систематическая подготовка в «Союзе» позволяет им поддерживать форму и планомерно готовиться к новым стартам в предстоящем сезоне.