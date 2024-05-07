Лесопожарные станции в Подмосковье получили новые грузовики | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 13:20 Лесопожарные станции в Подмосковье получили новые грузовики Комитет лесного хозяйства МО

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Для лесопожарных станций Дмитровского-Талдомского, Луховицкого-Ступинского и Московского учебно-опытного-Сергиево-Посадского филиалов «Центрлесхоза» закупили три грузовых автомобиля. Это полноприводные машины «Садко NEXT».

«Грузовики предназначены для транспортировки грузов и групп лесных пожарных со снаряжением. Благодаря спутниковому слежению можно узнать, где находится автомобиль и какие задачи выполняет», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

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В Комлесхозе уточнили, что благодаря федеральному проекту «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» Подмосковье продолжит получать новую технику. В этом году закупят пассажирские и грузопассажирские автомобили, малые лесопатрульные комплексы, грузики, пожарные автоцистерны, тягачи с полуприцепами, бульдозеры и трактора.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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