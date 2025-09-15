Лесопосадки и субботники пройдут в Подмосковье до 17 сентября

Российские дни леса традиционно начинаются 15 сентября. В Подмосковье они продлятся до 17 числа. В это время в регионе организуют лесопосадки, субботники и другие природоохранные акции. Об этом сообщили в Минэкологии Москоской области.

«Принято считать, что к этим датам причастны, прежде всего, наши коллеги, сотрудники лесного хозяйства, и это справедливо. Однако в равной степени эти дни можно считать экологическими, ведь речь идет о лесных экосистемах, многие из которых уникальны и находятся под нашей особой охраной», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

По данным ведомства, в регионе под охраной находятся уникальные леса, включая Баулинский, Александровский, Дубровицкий и другие. Кроме того, особо значимыми остаются так называемые высокобонитетные леса западного Подмосковья, которые отличаются высокой скоростью роста и продуктивностью.

В Подмосковье продолжается реализация программы «Парки в лесу». Благодаря ей в 2022 году преобразятся десять лесопарков, среди которых — «Дубрава» в Климовске. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что за пять лет программа охватила 35 территорий.