Андрей Воробьев сообщил об открытии парка «Дубрава» в Климовске в сентябре

В Подмосковье продолжается реализация программы «Парки в лесу». Благодаря ей в 2022 году преобразятся десять лесопарков, среди которых — «Дубрава» в Климовске. Завершить все работы здесь планируют в сентябре. Губернатор Андрей Воробьев уже оценил ход благоустройства и пообщался с жителями, которые любят это место отдыха.

«Парк „Дубрава“ в Климовске, где сейчас завершаются работы по благоустройству, основан в 1966 году, и когда-то здесь была хорошая инфраструктура, в обустройстве которой принимали участие сами жители. Мы поставили себе задачу — снова сделать парк точкой притяжения», — подчеркнул губернатор.

Сегодня «Дубрава» — это современный парк, гармонично вписанный в природную среду. Здесь очистили лес, облагородили берег пруда, проложили удобные дорожки, установили освещение и камеры видеонаблюдения.

По его словам, по региональной программе за пять лет преобразилось 35 территорий. В прошлом году благоустроили 12 парков — в Одинцове, Химках, Красногорске, Подольске и других округах.

Для семей предусмотрели детские площадки, зоны для пикников и праздников, уютные павильоны, где можно отдыхать в любое время года. Любителей спорта ждут воркаут-зона, тренажеры, беговые дорожки и прокат инвентаря. Для тех, кто ищет спокойствия, оборудовали смотровую площадку с панорамным видом на пруд, места для прогулок и зоны отдыха.

В скором времени в парке появятся кафе «Дубрава», «5D-кинотеатр», тир и игровые аттракционы, а по аллеям будет курсировать детский паровозик.

«Здесь также добавили место под развлекательную зону, сейчас идет наполнение разными аттракционами. Установили пункт проката велосипедов и детских машин, разместили точки питания. Ожидается, что после благоустройства поток посетителей „Дубравы“ заметно увеличится», — подчеркнул руководитель дирекции парков культуры и отдыха Подольска Владимир Губский.

Подольск в последние годы активно меняется благодаря участию жителей в голосованиях по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Здесь уже появились стела «Город трудовой доблести» и сквер Поколений, обновили «Дубровицкий лес» и набережную «Певческое поле». В 2025 году благоустроят еще семь территорий.

Дальше в планах — обновить бульвар на Тепличной улице пешеходную зону на Юбилейной улице, благоустроить Симферопольскую аллею в Климовске и создать художественную набережную на реке Пахре.