Лесопарк в Сергиевом Посаде откроют после благоустройства 6 июля

Открытие обновленного лесопарка «Загорское море» в Сергиевом Посаде состоится 6 июля. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Для гостей подготовят большую развлекательную программу. С 12:00 в пешеходных зонах всех будут встречать ростовые куклы. Также запланированы выступления Сергиево-Посадского муниципального оркестра и ярмарка мастеров.

Юным посетителям покажут научное шоу, а также подготовят анимационные программы и мастер-классы по песочной терапии и керамике.

На пляжной зоне можно будет сыграть в волейбол, посетить пенную вечеринку и послушать диджей-сеты. Там же будут раздавать бесплатное мороженое. В 20:00 состоится вечерний арт-пикник от студии «Арт-пятница».

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