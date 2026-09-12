Лесопарк «Спутник» в Щелкове открыли после реконструкции

Площадь пространства превышает 35 гектаров. Главной особенностью стала сеть прогулочных маршрутов протяженностью около восьми километров. Дорожки выполнили из гранитного отсева и деревянных настилов. В лесопарк ведут два входа, для автомобилистов предусмотрена парковка на 200 машин.

Глава Щелкова Андрей Булгаков отметил, что перед строителями стояла задача сохранить природную атмосферу.

«Для нас было принципиально сохранить здесь лес, а не превратить его в обычный городской парк. При этом сделали новые маршруты, спортивные и детские зоны, лыжероллерную трассу, освещение и сервисную инфраструктуру», — сказал он.

Для посетителей оборудовали зоны отдыха, площадку для выгула собак, игровые и спортивные пространства. Высадили около 140 елей и сосен, а также порядка 300 кустарников. Отдельной точкой притяжения стала двухкилометровая лыжероллерная трасса с прокатом и мастерской.