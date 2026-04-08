Лесопарк «Чемпион» в Дзержинском преобразился и открыл свои двери для посетителей

В городском округе Люберцы, в городе Дзержинском, произошло значимое событие для местных жителей. Лесопарк «Чемпион» после обновления вновь открыл свои двери. Работы по благоустройству были проведены в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды» и проекта «Парки в лесу».

Площадь лесопарка составляет 30,4 гектара, и теперь он представляет собой образец продуманного отдыха на природе. У входа в парк расположены все необходимые удобства: комната матери и ребенка, пост охраны, чистый туалет и пункт проката.

Особое внимание уделено безопасности посетителей. По периметру лесопарка установлены 36 видеокамер системы «Безопасный регион», и ситуация мониторится профессионалами в реальном времени. Это создает атмосферу спокойствия и уверенности для всех, кто приходит в парк.

Нововведения не ограничились только безопасностью. В парке проведено освещение, которое покрывает всю территорию, позволяя посетителям наслаждаться прогулками даже в сумерках и поздним вечером.

При благоустройстве дизайнеры стремились сохранить естественность и гармонию с природой. Дорожки не рубят лес напрямую, а вьются по рельефу, следуя природным контурам. Экологический стиль здесь — не просто рекламный слоган, а реальный принцип.

Посетители отмечают удобство и доступность парка для прогулок с детьми. Детские площадки оборудованы надежными навесами, что позволяет детям гулять при любой погоде. Особой популярностью пользуются уличные спортивные площадки, где можно заниматься на тренажерах и развивать физическую форму.