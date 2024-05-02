Лесохрана Воскресенска напомнила о начале пожароопасного сезона | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 22:27 Лесохрана Воскресенска напомнила о начале пожароопасного сезона Телеканал «360»

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Перед наступлением пожароопасного периода организуются профилактические встречи с жителями, включая садоводов. За проведение таких бесед отвечают лесники и их помощники.

В этом году для сотрудников лесной службы напряженный период начался уже с первого апреля.

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На территории Виноградовского филиала, включающего в себя городские округа Воскресенск, Раменское и Люберцы, планируется создание более 300 километров минерализованных полос. Важную роль в предотвращении пожаров играют также камеры видеонаблюдения, способные в реальном времени обнаруживать тепловые точки.

За 2023 год на территории Виноградовского филиала зафиксировано 41 возгорание, что является значительным уменьшением по сравнению с предыдущими годами. Это результат как слаженной работы команды Рослесхоза, так и повышенного внимания населения к предупреждениям и просьбам лесников о необходимости тушить костры и убирать мусор. Однако все еще есть лица, равнодушные к последствиям своих действий для природы.

Для таких безответственных отдыхающих предусмотрены значительные штрафы: для физических лиц они начинаются от двух тысяч рублей, а для юридических лиц, загрязняющих лес отходами, могут достигать 100 тысяч рублей.

Николай Гражданцев, старший участковый лесничий Хорловского лесничества, сообщил: «Все майские праздники будут работать усиленные патрули по всем маршрутам лесной службы. В Хорловском лесничестве таких маршрутов восемь».

Желающим приготовить пищу на открытом огне в лесу, необходимо использовать мангалы только на специально оборудованных для этой цели площадках. В Виноградовском филиале таких мест около 80, и они активно подготавливаются к предстоящему сезону.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в регионе.

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