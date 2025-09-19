Лесной пожар потушили возле поселка Фрязево 18 сентября

В четверг, 18 сентября, в Подмосковье зарегистрировали один лесной пожар. Он произошел в километре от поселка городского типа Фрязево.

Возгорание при патрулировании обнаружили сотрудники Ногинского филиала «Мособллеса». В ликвидации пламени, которая заняла три часа, принимали участие пять специалистов и две единицы техники.

Причиной пожара стало нарушение правил безопасности. Сейчас подозреваемых разыскивают.

За действия, которые повлекли за собой возгорание в лесу, грозит административная и уголовная ответственность. Штрафы для физических лиц достигают 60 тысяч рублей, для должностных — 110 тысяч, для юридических — двух миллионов.

В отдельных случаях нарушителям может грозить лишение свободы на срок до 10 лет.