Лесной пожар потушили возле деревни Есино 29 сентября

В Московской области 29 сентября зарегистрировали один лесной пожар. Возгорание произошло в трех километрах от деревни Есино.

Очаг возгорания во Фрязевском участковом лесничестве оперативно обнаружили во время наземного патрулирования сотрудники Ногинского филиала «Мособллеса». В тушении, которое продолжалось менее двух часов, участвовали шесть специалистов и две единицы техники.

Причиной случившегося стало нарушение правил безопасности. Сейчас подозреваемых в поджоге ищут.

За подобные действия предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Для физических лиц установлен штраф до 60 тысяч рублей, для должностных — до 110 тысяч рублей, а для юридических — до двух миллионов.

В некоторых случаях виновным грозит лишение свободы на срок до 10 лет.