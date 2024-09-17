Лесной пожар потушили вблизи Зеленого поселка в Богородском округе

В Кудиновском лесничестве, в километре от поселка Зеленый Богородского округа, сотрудники Ногинского филиала «Мособллеса» обнаружили пожар. Площадь возгорания составила 0,01 гектара.

На место происшествия незамедлительно направили две единицы техники и три человека из лесопожарных формирований. Пожар оказался низовым, его удалось ликвидировать менее чем за два часа.

Причиной возгорания стали действия человека. Сейчас ведутся следственные мероприятия для установления подозреваемых в поджоге.

Напомним, что за поджог, приведший к лесному пожару, предусмотрена административная и уголовная ответственность. Так, штрафы для физических лиц могут составлять до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч, для юридических лиц — до двух миллионов рублей. Помимо этого, возможно лишение свободы на срок до десяти лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья взяли на цифровой контроль.

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