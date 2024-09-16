Лесной пожар потушили вблизи поселка Фрязево

Еще один пожар потушили в Подмосковье 15 сентября. На этот раз возгорание случилось во Фрязевском участковом лесничестве, в километре от поселка Фрязево городского округа Электросталь.

Дым заметили местные жители, они же обратились в Систему-112.

На место направили пять машин и 12 человек лесных пожарных. Им потребовалось чуть больше двух часов, чтобы затушить возгорание.

Подозреваемые в поджоге установлены. Ведутся следственные действия.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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