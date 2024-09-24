Лесной пожар потушили вблизи Электрогорска

В Электрогорском участковом лесничестве, в километре от города Электрогорск Павловского Посада, сотрудники Ногинского филиала ГКУ МО «Мособллес» обнаружили возгорание. Площадь пожара составила 0,01 гектара. На место оперативно прибыли пять единиц техники и девять сотрудников лесопожарных формирований.

Ликвидация пожара заняла почти четыре часа. По данным Комлесхоза, причиной возгорания стали действия человека. Подозреваемые в поджоге устанавливаются, ведется следствие. Материалы уже передали в надзорные органы для привлечения виновных к ответственности.

Напомним, что за поджог, ставшим причиной лесного пожара, предусмотрена административная и уголовная ответственность: для физических лиц — до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, для юридических лиц — до двух миллионов рублей, а также лишение свободы на срок до десяти лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья взяли на цифровой контроль.

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