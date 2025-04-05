Лесной пожар потушили вблизи деревни Островцы

В лесу возле деревни Островцы в городском округе Люберцы местные жители заметили возгорание и сразу сообщили об этом по номеру 112. Пожар произошел в Томилинском участковом лесничестве, примерно в 1,5 километра от населенного пункта. На место оперативно прибыли 11 сотрудников лесопожарных служб и пять единиц техники.

Из-за сильного ветра площадь пожара увеличилась с 0,2 до 0,48 гектара. Ликвидировать огонь удалось за час. В Комлесхозе Московской области сообщили, что причиной пожара стали действия человека. Сейчас ведется расследование, устанавливаются подозреваемые в поджоге, а материалы дела передали в надзорные органы.

Напомним, за поджог, приведший к лесному пожару, предусмотрена административная и уголовная ответственность: штраф до 60 тысяч рублей для физических лиц, до 110 тысяч — для должностных лиц и до двух миллионов — для юридических лиц. Также возможно лишение свободы сроком до десяти лет.