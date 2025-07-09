Лесной пожар потушили вблизи деревни Моховое

Один лесной пожар выявили в лесах Подмосковья 8 июля. Он произошел вблизи деревни Моховое, огонь удалось потушить за три часа.

Как рассказали в региональном Комлесхозе, жители обнаружили огонь в Белоомутском участковом лесничестве в километре от деревни Моховое под Луховицами. О возгорании сообщили по телефону 112.

Пожар тушили пять человек и три спецмашины. Ликвидировать его удалось за три часа.

Причиной возгорания стали нарушения пожарной безопасности.

«Подозреваемые в поджоге устанавливаются. Ведутся следственные действия. Материалы о пожарах направлены в надзорные органы для того, чтобы наказать виновных», — добавили в комитете.

Жителям напомнили, что приведший к пожару поджог грозит штрафом до двух миллионов рублей.