Лесной пожар потушили вблизи деревни Лужки Серпуховского округа

В Данковском лесничестве, в 2,5 километра от деревни Лужки городского округа Серпухов, с помощью системы видеомониторинга обнаружили возгорание на площади 0,02 гектара. На место оперативно прибыли шесть единиц техники и 11 человек лесопожарных формирований.

Из-за ветра площадь возгорания увеличилась до 0,03 гектара. Пожар, который был низовым, удалось ликвидировать менее чем за два часа.

Причиной пожара стали действия человека. Сейчас подозреваемые в поджоге устанавливаются, ведется следствие.

Напомним, за поджог, ставшим причиной лесного пожара, предусмотрены штрафы: до 60 тысяч рублей для физических лиц, до 110 тысяч рублей для должностных лиц и до двух миллионов рублей для юридических лиц, а также лишение свободы до десяти лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья взяли на цифровой контроль.

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