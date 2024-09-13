Лесной пожар потушили вблизи деревни Корпуса

Система видеомониторинга помогла вовремя увидеть природный пожар в Лосино-Петровском округе. Возгорание обнаружили 12 сентября в Свердловском участковом лесничестве, у деревни Корпуса.

На место выехали три машины и шесть человек из личного состава лесопожарных формирований. Из-за сильного ветра площадь возгорания увеличилась с 0,03 до 0,1 гектара.

Чуть меньше четырех часов потребовалось пожарным, чтобы полностью затушить возгорание.

Установлено, что причиной низового пожара стали действия человека. Комлесхоз Подмосковья установил подозреваемых, материалы дела переданы в надзорные органы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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